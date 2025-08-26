Подробно търсене

Цветозар Цаков
Външният министър на Естония Маргус Цахкна заяви пред черногорския си колега силна подкрепа за европейската интеграция на Черна гора
Естонският външенминистър Маргус Цахкна. Снимка: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Подгорица,  
26.08.2025 16:24
 (БТА)

Черна гора може да разчита на политическата и експертна подкрепа на Естония във всички фази на присъединяването си към Европейския съюз, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна, цитиран от МИНА. Цахкна заяви това на среща с министъра на външните работи и европейските въпроси на Черна гора Филип Иванович, която се проведе днес в Талин.

Срещата е възможност за потвърждаване на съюзническите и приятелски отношения между двете страни, както и за разглеждане на насоки за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството, се казва в съобщение на черногорското правителство, цитирано от агенцията.

Цахкна заяви, че политическите отношения между Черна гора и Естония са на изключително високо равнище, добавяйки, че директната въздушна свързаност между двете страни допринася за укрепване на икономическите и обществените връзки. Той подчерта, че двустранното сътрудничество се развива успешно, особено в областта на цифровизацията, където Естонската академия за електронно управление вече участва активно в проекти в Черна гора.

Естонският външен министър похвали постиженията на Черна гора в процеса на европейска интеграция и подчерта, че Черна гора представлява най-добрият пример в региона, когато става въпрос за прилагане на реформи и постигане на напредък. Той заяви, че е убеден, че Черна гора ще бъде следващата страна, която ще се присъедини към ЕС.

„Естония последователно и категорично подкрепя политиката на разширяване на ЕС“, подчерта Цахкна и заяви, че Черна гора ще може да разчита на политическата и експертната подкрепа на Естония във всички етапи на процеса.

Иванович на свой ред заяви, че посещението в Естония представлява отлична възможност да се потвърди желанието на черногороското правителство да укрепи допълнително отношенията с нея и да засили сътрудничеството в областта на икономиката, туризма, научните изследвания и образованието. Той благодари на Естония за партньорството ѝ в рамките на НАТО, заявявайки, че съюзническите отношения между двете страни са изключително важни.

„Иванович благодари особено много на Естония за продължаващата ѝ подкрепа за европейската интеграция на Черна гора, като подчерта, че членството в ЕС е абсолютен приоритет на Черна гора във външната политика“, се казва в изявлението на паравитеслтвото на балканската страна.

Черногорският министър е информирал събеседника си за хода на процеса на присъединяване, като е подчертал, че целта на Черна гора е да затвори всички преговорни глави до края на следващата година и да стане член на ЕС до 2028 г.

Той припомни, че Черна гора се е хармонизирала напълно  с общата външна политика и политиката за сигурност на ЕС, добавяйки, че Подгорица силно подкрепя политиката на разширяване на ЕС, но единствено въз основа на принципа на индивидуалните заслуги и постижения на всяка страна кандидатка.

/ПК/

