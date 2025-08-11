Социологическо проучване в Турция дава преднина на опозиционната Народнорепубликанска партия

Социологическо проучване в Турция дава преднина от 1,5 процента на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) пред управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР). Допитването е направено в периода 14-19 юли 2025 г. от социологическата агенция „ПанорамаТР“, съобщи онлайн изданието „Тюркийе тудей“.

Според данните за най-голямата опозиционна Народнорепубликанска партия биха гласували 29,5 на сто от избирателите, докато 28 процента от анкетираните биха подкрепили управляващата Партия на справедливостта и развитието.

Турската прокюрдска Партия за равенство и демокрация на народите (ДЕМ) би спечелила доверието на 5,8 процента от електората, Партията на националистическото движение (ПНД) – на 4,1 на сто от турците, а Партията на победата биха подкрепили 3,3 процента от гласоподавателите.

Според данните от проучването четири партии получават 2 или под 2 процента одобрение. Висок е обаче процентът на избирателите, които не могат да определят кого биха подкрепили – според допитването те представляват 20 на сто от гласоподавателите.

В рамките на проучването на социологическата агенция „ПанорамаТР“ анкетираните са били попитани и дали подкрепят излъчването на живо на ареста на Екрем Имамоглу по турската държавна телевизия „ТРТ“.

Екрем Имамоглу, който е член на НРП и е смятан за основния политически опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, като на 23 март съдът удължи мярката за задържането му, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани от поста. Тези събития предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам, а при тях се стигна до задържането на множество протестиращи, сред които и голям брой студенти.

В средата на юли Имамоглу бе осъден на една година и осем месеца затвор по обвинения в "публична обида на държавен служител поради изпълнение на служебните му задължения" заради изявления по адрес на главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек.

Общо 77,5 на сто от анкетираните от „ПанорамаТР“ са заявили, че подкрепят излъчването на ареста на Имамоглу, докато 16,3 процента са били против. Без мнение по въпроса са 8,2 на сто от анкетираните.

Запитани по време на същото проучване за причините за ареста на Имамоглу, общо 57,1 процента смятат, че задържането му е политически мотивирано, докато 30,3 на сто са убедени, че зад това стоят законови основания и доказателства.