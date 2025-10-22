Приобщаването и интеграцията на всички деца в образователната система са ключов приоритет на МОН, каза заместник-министър Емилия Лазарова

Приобщаването и интеграцията на всички деца в образователната система са ключов приоритет на Министерството на образованието и науката (МОН), а вашите усилия дават все по-видими резултати. Това каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова при откриването на Десетата национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване, в която участват учители и медиатори от училища с концентрация на уязвими групи от цялата страна, съобщи пресцентърът на МОН.

"Споделянето на добри практики е особено ценно за политиките, които осъществява МОН в тази област", каза Емилия Лазарова. Тя изрази увереност, че иновативните методи, заниманията по интереси и работата с родители, които ще бъдат представени в рамките на тридневния форум, ще начертаят бъдещи политики. Заместник-министърът благодари на учителите за тяхната всеотдайност и творчество в работата с деца и ученици, подчерта значението и на различни дейности по националните програми на МОН, както и по проекти с европейско финансиране.

Приветствие към конференцията отправи и председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) Янка Такева, която благодари на МОН за чуваемостта спрямо идеите и предложенията на синдикати и учители. Тя отбеляза важната задача на образователната система за интеграцията, като акцентира върху политиките за ранното детско развитие.

Сред участниците във форума, организиран от МОН и от СБУ, бяха директорите на дирекциите "Приобщаващо образование" и "Организация и контрол" в МОН - Грета Ганчева и Нели Цекова, началници на 20 Регионални управления на образованието (РУО) в страната, жури от университетски преподаватели, експерти от МОН и РУО, и други участници.

Участниците в конференцията бяха приветствани от фолклорна група от Основното училище "Христо Ботев" в Ракитово.