Нов медал за България на Европейското първенство бокс за ученици в Будва

Мирослав Димитров
снимка: БФ бокс
Будва,  
22.10.2025 19:35
 (БТА)

Валери Тодоров осигури нов медал за България от Европейското първенство по бокс за ученици. Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков талантът се класира за полуфиналите в категория до 80 килограма. Така той си гарантира минимум бронзово отличие от шампионата в Будва, Черна гора.

Тодоров проведе отлично срещата си с представителя на Гърция Матиас Логкос. Българинът доминира в хода на целия мач и се поздрави с категорична победа с 5:0 съдийски гласа.

Вчера Ана Добрева се класира за полуфиналите и си гарантира минимум бронзов медал в категория до 40 килограма.

