Вилата на Мусолини в Ричоне се продава

Габриела Големанска
22.10.2025 19:22
Вилата на италианския фашистки диктатор Бенито Мусолини в Ричоне се продава, предадоха АНСА и "Ресто дел Карлино".

В къщата Мусолини е прекарвал летните си ваканции. Тя се намира в италианската област Емилия Романя, на Адриатическата ривиера.

Дясната партия на италианския премиер Джорджа Мелони „Италиански братя“ заяви, че купувачът на вилата не трябва да променя името й и тя да остане известна като „Вила Мусолини“.

Сега недвижимият имот е собственост от Фондацията на Спестовната каса на Римини. Община Ричоне има намерение да кандидатства за закупуване на имота, в който от години е имала навик да организира културни и други събития.

