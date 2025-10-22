Хърватската полиция задържа мъжа прострелял друг мъж в Загреб по-рано днес

site.btaХърватската полиция задържа мъжа прострелял друг мъж в Загреб по-рано днес
Хърватската полиция задържа мъжа, който простреля днес в Загреб друг мъж, съобщи хърватската държавна телевизия ХРТ.
Раненият е приет в болница.
Извършителят на престъплението е известен от по-рано на полицията. В хърватските медии се появи информация, че това е Леон Лучич, бивш полицай и актьор в полицейски сериал.
Хърватската Служба за борба с корупцията и организираната престъпност (USKOK) наскоро е започнала разследване срещу него за злоупотреба със служебно положение и власт, подбуждане към злоупотреба и опит за изнудване.
Пострадалият мъж е работил като охранител в сферата на ресторантьорството. Според изданието "Индекс" става дума за босненския гражданин Денис Мастафчич.
Разследването ще установи каква е причината за инцидента.
Очевидец разказа пред ХРТ, че двама мъже са се сбили, единият извадил пистолет и стрелял в крака на другия.
След като раненият паднал, другият го изритал няколко пъти и спокойно се прибрал.
Министърът на вътрешните работи на Хърватия Давор Божинович похвали бързата реакция на полицаите, задържали извършителя.
