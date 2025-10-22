АНА-МПА: Председателят на гръцкия Независим оператор за пренос на електроенергия коментира ролята на ЕС по проекта за интерконектор с Кипър

Председателят и главен изпълнителен директор на гръцкия Независим оператор за пренос на електроенергия (IPTO) Манос Манусакис изрази увереност, че Европейската комисия ще играе положителна и конструктивна роля в продължаването на проекта за изграждане на електрически интерконектор между Гърция и Кипър. Манусакис направи това изказване на конференция „Възобновяеми енергийни източници и съхранение“, състояла се днес в Атина, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

„От лятото насам наблюдавам нарастващо ниво на ангажираност на ЕС по въпроса. Комисията вече е ангажирана на най-високо ниво, като комисарят по енергетиката участва в срещите. Хората, с които поддържаме контакт, правят всичко възможно, за да гарантират продължаването на проекта“, заяви той и добави: „Решимостта на Гърция е ясна – както декларирана, така и демонстрирана чрез текущи действия – да продължи проекта, който се счита от голямо стратегическо значение. За да се случи това, Независимият оператор за пренос на електроенергия трябва да се чувства напълно уверен относно позицията на Кипър по проекта. Духът на единство е от съществено значение и от това, което виждам напоследък, ние се движим в тази посока.“

