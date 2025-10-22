В Европейския парламент днес наблюдавахме един партиен дебат, изнесен от групата на „Обнови Европа“, каза евродепутатът Елена Йончева

Това, което наблюдавахме в Европейския парламент (ЕП) днес, е един партиен дебат, изнесен от групата на „Обнови Европа“. Това каза за БТА независимият евродепутат Елена Йончева. Тя отбеляза, че групата се е възползвала от правило на ЕП, което позволява на всяка една политическа група да постави подобно обсъждане, но това е дебат без резолюция, без гласуване и той не изразява по никакъв начин позицията на парламента. По тази причина залата беше на практика празна, каза Йончева.

По искане на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент днес евродепутатите обсъдиха състоянието на върховенството на закона в България по повод на задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.

Дълги години България беше критикувана от Европейския съюз, че не предприема достатъчно активни мерки в борбата срещу корупцията по високите етажи на властта, напомни евродепутатът. "Нека си представим, че българските институции не бяха реагирали на сигнала за корупция от страна на който и да е кмет, защото представлява формация, която е опозиция на правителството – това не би било демократично", отбеляза тя. Елена Йончева допълни, че много евродепутати са споделяли мнението, че политиците в ЕП не трябва да се месят в текущи съдебни разследвания, защото това на практика представлява атака срещу независимата съдебна система.

Тя подчерта, че от няколко години Европейският съюз има много ясни правила, механизми и инструменти, по които следи какво е състоянието на върховенството на закона във всяка една държава-членка. Такива доклади за България има всяка година, последният доклад показва, че има прогрес, макар че има много проблеми, каза Йончева. Тя подчерта, че това е темата, върху която трябва да се работи – къде са българските пропуски и как трябва да бъдат преодолени.