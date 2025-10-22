Подробно търсене

В Европейския парламент днес наблюдавахме един партиен дебат, изнесен от групата на „Обнови Европа“, каза евродепутатът Елена Йончева

спец.кор. на БТА София Господинова, спец.кор. на БТА Ралица Стефанова
БТА, Елена Йончева, евродепутат, снимка: Ралица Стефанова, БТА
Страсбург,  
22.10.2025 19:48
 (БТА)

Това, което наблюдавахме в Европейския парламент (ЕП) днес, е един партиен дебат, изнесен от групата на „Обнови Европа“. Това каза за БТА независимият евродепутат Елена Йончева. Тя отбеляза, че групата се е възползвала от правило на ЕП, което позволява на всяка една политическа група да постави подобно обсъждане, но това е дебат без резолюция, без гласуване и той не изразява по никакъв начин позицията на парламента.  По тази причина залата беше на практика празна, каза Йончева. 

По искане на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент днес евродепутатите обсъдиха състоянието на върховенството на закона в България по повод на задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.

Дълги години България беше критикувана от Европейския съюз, че не предприема достатъчно активни мерки в борбата срещу корупцията по високите етажи на властта, напомни евродепутатът. "Нека си представим, че българските институции не бяха реагирали на сигнала за корупция от страна на който и да е кмет, защото представлява формация, която е опозиция на правителството – това не би било демократично", отбеляза тя. Елена Йончева допълни, че много евродепутати са споделяли мнението, че политиците в ЕП не трябва да се месят в текущи съдебни разследвания, защото това на практика представлява атака срещу независимата съдебна система.

Тя подчерта, че от няколко години Европейският съюз има много ясни правила, механизми и инструменти, по които следи какво е състоянието на върховенството на закона във всяка една държава-членка. Такива доклади за България има всяка година, последният доклад показва, че има прогрес, макар че има много проблеми, каза Йончева. Тя подчерта, че това е темата, върху която трябва да се работи – къде са българските пропуски и как трябва да бъдат преодолени. 

