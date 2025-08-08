Арестуваният кмет на Истанбул Екрем Имамоглу критикува турското правителство и Ердоган в статия, публикувана от списание „Икономист“

Арестуваният през март кмет на Истанбул Екрем Имамоглу критикува политиката, водена от сегашното турско правителство и турския президент Реджеп Тайип Ердоган, в своя статия, публикувана от списание "Икономист" (The Economist), съобщи в. „Йени шафак“.

В статията си, озаглавена „Как Турция може да постигне мир у дома и уважение в чужбина“, Имамоглу критикува управляващите, определяйки настоящата външна политика на Турция като „реактивна и непоследователна“, като подчертава, че според него тя е водена „от личните амбиции на Ердоган“. „Отношенията между Турция и съседните държави непрестанно се люшкат между конфликта и сближаването“, пише Имамоглу.

В своя текст Имамоглу критикува правителството и по отношение на вътрешната политика, като обвинява управляващите в „липса на легитимност и прозрачност“ и подчертава, че „единственият начин за постигане на мир в страната е чрез легитимност, а не чрез репресии“.

В статията си Имамоглу коментира и процеса по освобождаването на Турция от тероризма, който по неговите думи е извършен неправилно, тъй като управляващите са предпочели „преговори при затворени врата“ вместо „открит обществен диалог“.

Екрем Имамоглу, който е смятан за основния политически опонент на президента Реджеп Тайип Ердоган, беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, като на 23 март съдът удължи мярката за задържането му, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани от поста. Тези събития предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам, а при тях се стигна до задържането на множество протестиращи, сред които и голям брой студенти.

В средата на юли Имамоглу бе осъден на една година и осем месеца затвор по обвиненията в "публична обида на държавен служител поради изпълнение на служебните му задължения" заради изявления по адрес на главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек