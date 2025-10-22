Заради протестите в селата Труд и Рогош превозвачът спира движението на маршрутките

Заради протестите в селата Труд и Рогош превозвачът Петко Ангелов спира движението на маршрутките и обслужването на маршрутни линии №5 и №8, които обслужват селата Труд, Строево, Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре в община Марица.

Пред БТА Петко Ангелов каза, че той е постоянно обвиняван, че маршрутките били нередовни, мръсни, карали без спирачки, шофьорите псували и не издавали билети. Маршрутните линии се обслужват от осем микробуса. „Отношението не е нормално. Вече толкова години ги караме и всичко е наред. Сега имат неразбирателство с кмета и аз съм виновен. Няма как да бъде“, каза Петко Ангелов. От началото на седмицата фирмата му е пуснала големи автобуси тип „щъркели“, за да се обследва пътникопотока. Пред БТА той поясни, че вече не се спира на вътрешните спирки в село Труд, защото автобусът няма как да обърне вътре в селото.

Петко Ангелов допълни, че в петък предстои среща в Областна администрация с областния управител, на която и той ще присъства, като посочи, че очаква там да има и представители на протестиращите от Сдружение „Бъдеще за Труд“, за да се изясни цялата ситуация и да се търси решение на проблема. Той обаче е категоричен, че дотогава няма да обслужва двете линии, за да не става инструмент в конфликта между двете страни. „Аз не искам да влизам в конфликт между Общината и инициативния комитет в Труд. Те се опитват с мен да си избършат ръцете.“каза Ангелов.

По-рано днес представители на сдружението присъстваха на заседанието на Общински съвет "Марица", където при двучасов бурен дебат бяха обсъдени проблемите с транспорта между селата и Пловдив.