Безотговорно е да се обвързва работата на българските институции по едно разследване със спиране на плащанията по ПВУ, заяви Андрей Ковачев

Намирам за изключително некоректно, дори безотговорно "Продължаваме промяната" да обвързват работата на българските институции по едно разследване, по което все още се работи с това да се спрат плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви евродепутатът Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) пред БТА, след като по-рано днес Европейският парламент в Страсбург обсъди състоянието на върховенството на закона в България.
Повод за дебата, поискан от групата "Обнови Европа", е задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.
Според Андрей Ковачев е притеснително, че от "Продължаваме Промяната" настояват пред техните партньори от "Обнови Европа" за спиране на плащанията към България. Това е неправилно и срамно, коментира той.
При изключително нисък интерес премина дебатът за България. Той бе абсолютно ненужен, каза още българският евродепутат.
/МК/
