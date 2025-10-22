Анас Маздрашки достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в Португалия

Анас Маздрашки достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка за мъже в Синтра (Португалия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният българин и Пабло Аунион (Испания) победиха представителите на домакините Дино Ферейра и Гилерме Валдолейрос с 6:3, 6:1 за 53 минути на корта.

На сингъл Маздрашки ще стартира с двубой срещу испанския квалификант Алехандро Лопес Ескрибано.