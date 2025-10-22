Подробно търсене

Анас Маздрашки достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в Португалия

Ива Кръстева
снимка: Никола Узунов/БТА архив
Синтра, Португалия,  
22.10.2025 19:23
 (БТА)

Анас Маздрашки достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка за мъже в Синтра (Португалия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният българин и Пабло Аунион (Испания) победиха представителите на домакините Дино Ферейра и Гилерме Валдолейрос с 6:3, 6:1 за 53 минути на корта.

На сингъл Маздрашки ще стартира с двубой срещу испанския квалификант Алехандро Лопес Ескрибано.  

/ИК/

Към 20:02 на 22.10.2025 Новините от днес

