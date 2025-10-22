Руи Мота: "Йънг Бойс e физически силен отбор, трябва да отговорим с агресия"

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота заяви, че играчите на Йънг Бойс са по-силни физически, но той се надява разградчани да компенсират с повече агресия на терена. Лудогорец гостува утре на швейцарския тим в мач от III кръг на основната фаза в Лига Европа.

"Те са по-силни физически и ние трябва да отговорим с агресивност, защото не разполагаме с толкова високи играчи. Най-важно е да работим като отбор", каза Мота на пресконференцията преди мача.

"Йънг Бойс е много добър отбор, не са в най-добрата си форма, но със сигурност ще вложат много енергия, за да преминат през този лош период. Ние сме тук, за да играем, да се борим за трите точки и да спечелим", добави треньорът.

Португалецът призна, че мотивацията на играчите му е много по-голяма в европейските мачове и това е причина за колебливи резултати във вътрешното първенство.

"Всички обичат да играят в Лига Европа. Знаем, че не сме на позицията, на която искаме да сме във вътрешния шампионат. Нашият фокус е върху утрешния мач. Знаем и сме организирали добре нещата, които не правим добре, ще има промени.

Имахме малка ситуация с контузия със Серджио (Падт), другите започват да се връщат, всичко е наред“, каза още Мота.