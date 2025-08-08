Вътреболнична инфекция в единствения център за лечение на тежки изгаряния в Румъния върна спомена за пожара в нощен клуб "Колектив"

Уволнения и проверки текат през последните дни в единствената болница в Румъния, където се лекуват тежки изгаряния, след като се наложи пациентка, лекувана в букурещката болница „Флоряска“ от близо два месеца, да бъде преместена в Белгия, съобщава румънската секция на Радио Свободна Европа.

Началникът на Центъра по изгаряния във „Флоряска“ Тибериу Паул Нягу и началничката на лабораторията по микробиология на болницата Илияна Колдя бяха уволнени тази седмица, а министърът на здравеопазването обяви поредна проверка за възможни нарушения на условията за работа, след като в Центъра по изгаряния бе установено огнище на гъбичките Кандида аурис (Candida Auris), които са особено опасни за хора с отслабена имунна система.

В края на юли пациентка със 70 процента изгаряния по тялото, лекувана в Центъра по изгаряния в продължение на почти два месеца, бе прехвърлена в Белгия, където местните лекари установиха, че е заразена с опасна бактерия (Pseudomonas aeruginosa) и с гъбички Кандида аурис. Последвали проверки установиха още трима заразени с гъбички пациенти, а на 1 август бе обявено огнище на инфекцията, пише румънската секция на Радио Свободна Европа, която публикува серия от материали по темата.

Центърът по изгаряния бе поставен под карантина, а приемът на болни бе преустановен.

Румънската общественост бе потресена от историята на 37-годишната Лавиния Влад, която се озова във „Флоряска“ със 70 процента изгаряния по тялото, след като малко след Деня на детото 1 юни се хвърлила да спасява децата си на 4 и на 9 години от пожар в дома им в резултат на взрив на отоплителната система.

След разгласяването на случая с Лавиния Влад, която бе прехвърлена за лечение в Белгия, бяха извършени няколко проверки в Центъра по изгаряния и в болница „Флоряска“ като цяло, които разкриха много проблеми и събудиха спомена за „Колектив“ – букурещкия нощен клуб, в който при пожар през 2015 г. загинаха общо 65 души. Тридесет и седем от тях починаха в болница в резултат на получените изгаряния и заради лошите условия в лечебните заведения.

В месеците след пожара в „Колектив“ журналистически разследвания разкриха ключови нарушения в работата на местните болници, където бяха лекувани пострадалите при пожара млади хора, включително използване на разредени дезинфектанти. Разследванията на журналистите направиха трагична снимка на местното здравеопазване с честно срещани вътреболнични инфекции.

След проверка на Центъра по изгаряния към болница „Флоряска“ от Здравната инспекция, публикуваният частично доклад също разкри редица несъвършенства в работата на центъра, като някои от тях касаят хигиената и дезинфекцията в лечебното заведение. Свободна Европа се е запознала с части от доклада.

Министърът на здравеопазването Александру Рогобете обяви в началото на седмицата пред телевизия Диджи 24, че инспектори на букурещката Дирекция по обществено здраве също ще направят проверка в Центъра по изгаряния, който е единственият от този вид в Румъния.

След като трагедията в „Колектив“ разкри недостатъците в румънското здравеопазване по отношение на лечението на тежки изгаряния, бе приета Заповед №476 от 2017 г., в която бяха посочени ясни и високи европейски стандарти, на които задължително трябва да отговаря едно лечебно заведение, за да получи акредитация като център за лечение на изгаряния, припомня Свободна Европа.

През август 2023 г. в Румъния стана друг тежък инцидент, който отново привлече вниманието към лечението на изгаряния в страната. Шест души загинаха, а над 50 пострадаха при експлозия и пожар в газстанция в община Креведия (Южна Румъния). Тогава, за разлика от случая с „Колектив“, румънските власти не се колебаха за изпращане на пациенти за лечение в чужбина.

През 2024 г. министерството на здравеопазването, ръководено от социалдемократа Александру Рафила, внесе някои промени в Заповед 476, които влязоха в сила през април 2024 г.

Оцелели и роднини на жертвите от „Колектив“ обвиниха тогава Министерството на здравеопазването, че с промените иска да снижи стандартите за грижи за пациенти с изгаряния. Министерството категорично отхвърли подобно твърдение.

Изглежда обаче, че благодарение на променената заповед, Центърът по изгаряния на болница „Флоряска“ се е превърнал от законова гледна точка в отделение за лечение на тежки изгаряния поне на теория, посочва Свободна Европа. Медията напомня, че подобен статут дава право на центъра да ползва средства от националните програми, свързани с лечението и третирането на изгаряния.

Според д-р Елена Копачу, която е съавтор на първоначалната заповед от 2017 г., тогавашният министър на здравеопазването Александру Рафила де факто е адаптирал законодателството със „ситуацията на терен“.

„Така лекарите ще могат да хоспитализират пациенти с тежки изгаряния в структури, които не отговарят на нуждите при подобни изгаряния, без да се страхуват от медицинско-съдебни последици“, коментира д-р Елена Копачу пред сайта „Хотнюз“ през 2024 г., когато бяха направени промените в заповедта, касаеща проблема.

В интервю за Свободна Европа сега д-р Елена Копачу каза, че промените в заповедта от 2017 г., с които на практика се приемат някои компромиси при акредитацията на центрове за лечение на тежки изгаряния, са имали за цел също така да се ограничат исканията за трансфер на пациенти в чужбина.

„Искам да кажа, че не ме изненадва това, което се случи с горката Лавиния, това се очакваше. И си давате сметка, че няма да бъде само тя“, заяви пред Свободна Европа д-р Копачу.

Нейните опасения и тези на много други хора бяха потвърдени от проверките, разпоредени от Министерството на здравеопазването, което реши чисто и просто да постави в карантина Центъра по изгаряния към болница „Флоряска“, след като трима от общо шестима пациенти се оказаха заразени с гъбички, посочва медията.

Пациентите с изгаряния са изключително уязвими към инфекции, предвид загубата на естествената бариера на кожата и спада на общия имунитет, напомня Свободна Европа.