Лидия Енчева достигна до полуфиналите на турнир по тенис в Румъния

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 българка победи седмата в схемата представителка на домакините Брина Сабо (Румъния) с 6:3, 6:2 за около два часа на корта.

Националката направи три пробива в първия сет, в койт поведе с 4:2, а във втората част беше още по-убедителна и загуби само два гейма.

За място на финала Енчева ще играе утре срещу петата поставена Бианка Барбукеску (Румъния).

Българката спечели първа титлата в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния) в края на юни, а през юли игра финал на турнир в Куршумлийска Баня (Сърбия), достигайки до рекордно класиране в кариерата си в световната ранглиста на УТА.