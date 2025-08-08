МОНЦАМЕ: Монголия и Бутан отбелязаха широките възможности за засилване на двустранното сътрудничество

В Улан Батор се проведоха първите в историята консултации между министерствата на външните работи на Монголия и Бутан, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Монголската делегация беше водена от държавния секретар на Министерството на външните работи Лханаджавийн Мунхтушиг, а бутанската - от държавния секретар на Министерството на външните работи и търговията Пема Чоден.

По време на консултациите Мунхтушиг отбеляза широките възможности, които Монголия и Бутан, като развиващи се страни без излаз на море, имат за засилване на сътрудничеството във всички области чрез обмен на опит и най-добри практики за развитие. Той изрази готовност за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството в икономиката, селското стопанство, образованието и здравеопазването.

Чоден подчерта, че официалното посещение на краля на Бутан Джигме Хесар Намгиял Вангчук в Монголия миналата година е историческо събитие, което е укрепило основите на двустранните отношения. Чоден отбеляза също, че двете страни имат широки възможности за съвместно изпълнение на инициативите, договорени от държавните глави. Участниците подчертаха, че първият консултативен диалог е важна стъпка към укрепване на приятелските и близки връзки между Монголия и Бутан и се споразумяха да провеждат редовни консултации между външните министерства на двете страни в бъдеще.

