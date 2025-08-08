Двудневният фестивал Solar Summer започва днес в района около фара на Морска гара в Бургас

Фестивалът за електронна музика Solar Summer започва днес в Бургас и ще продължи и на 9 август, съобщават организаторите от Yalta Club.

За първи път за събитието ще бъде обособена зоната около яхтеното пристанище в близост до стария фар на Морска гара, видя репортер на БТА. Според указанията на организатора, освен пеша посетителите на фестивала ще могат да се възползват и от воден транспорт с корабче до мястото на събитието.

В първия ден програмата включва като основен гост турския диджей и продуцент Махмут Орхан. Той е познат с включването на ориенталски елементи в хаус продукциите си, както и с хитове като Feel и 6 Days. Сред популярните му участия са на събития като Tomorrowland, Ultra и Untold. Преди него зад пулта ще застане и Benja от Нидерландия – съавтор на афро-хаус хита Yamore, добил популярност през 2024 г.

На 9 август основен гост в програмата е диджейката и продуцент Лили Палмер, родена в Германия и базирана в Цюрих. Тя е позната с характерния си peaktime техно стил и редовни участия на водещи фестивали и клубни сцени в Европа. Към нея ще се присъедини Хосе Бонето – аржентинско-италиански артист, базиран в Берлин. Той издава музика чрез лейбъли като Spannung Records, Set About и Electric Ballroom, а творчеството му получава подкрепа от изпълнители като Адам Байър, FJAAK, Лили Палмер и Лейтън Джордани. В същата вечер ще участва и българският диджей Shenk.