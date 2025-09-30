Актьорът, писател и художник Петър Георгиев Рей представя нов роман

Актьорът, писател, художник Петър Георгиев Рей представя новия си роман „Денят, в който бе отнета моята девственост“. Събитието е на 6 октомври в галерия „Българи“, съобщават организаторите.

„Търсите ли роман, който се чете на един дъх? Който няма да изпуснете нито за миг до последната страница? „Денят, в който бе отнета моята девственост“ е едно торнадо от емоции, психологически превратности, сблъсък на ценности, разплитане на философски енигми, демаскиране на грозното, егоцентризма и пошлото в човешките отношения. Петър Георгиев Рей използва прийома на пътуването като основа на сюжета, но това е външният генератор на действието“, посочва литературният критик Анжела Димчева.

Главният персонаж говори откровено от първо лице, разкривайки пластовете на своите сексуални желания, младежка неудовлетвореност, недостатъци на характера, разочарования и въжделения. Той е едновременно мечтател и неудачник, силен физически и разколебан психически. Според Димчева всеки читател ще открие частица от себе си в многобройните въпроси, които Рей задава, защото технологично светът се променя, но човешките пороци остават все същите, дори се видоизменят зловещо.

Книгата се издава от „Български писател“.

Петър Георгиев Рей е роден през 1963 г. в Перник. През 1987 г. завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ, днес НАТФИЗ. Играе две години във Врачанския театър. През 1989 г. получава втора награда на Националния преглед за драма и театър – за ролята на Лило в пиесата „Суматоха“ на Радичков (режисьор е Бина Харалампиева). През 1991 г. емигрира в Канада. Там написва стихосбирката „Гвоздеи кръстни“ и романите „Мислителят или насаме с един живял“, „Пътят“, „Завоеватели“ и „Планината“, също и пиесата „Светлината, която мами“. Пише и афоризми. През 1995 е номиниран за поет на годината от International Society of Рoets в САЩ. Част от първия му роман е публикувана в Квебек, в сборник за френска литература, наречен Les ecrits – през 2000 г. През 2000 г. започва да рисува. Участвал е в повече от 50 индивидуални и групови изложби в Канада, САЩ, България, Франция.

