Подробно търсене

Актьорът, писател и художник Петър Георгиев Рей представя нов роман

Актьорът, писател и художник Петър Георгиев Рей представя нов роман
Актьорът, писател и художник Петър Георгиев Рей представя нов роман
Премиера на романа „Денят, в който бе отнета моята девственост“, снимка – организатори
София,  
30.09.2025 09:48
 (БТА)

Актьорът, писател, художник Петър Георгиев Рей представя новия си роман „Денят, в който бе отнета моята девственост“. Събитието е на 6 октомври в галерия „Българи“, съобщават организаторите.

„Търсите ли роман, който се чете на един дъх? Който няма да изпуснете нито за миг до последната страница? „Денят, в който бе отнета моята девственост“ е едно торнадо от емоции, психологически превратности, сблъсък на ценности, разплитане на философски енигми, демаскиране на грозното, егоцентризма и пошлото в човешките отношения. Петър Георгиев Рей използва прийома на пътуването като основа на сюжета, но това е външният генератор на действието“, посочва литературният критик Анжела Димчева.

Главният персонаж говори откровено от първо лице, разкривайки пластовете на своите сексуални желания, младежка неудовлетвореност, недостатъци на характера, разочарования и въжделения. Той е едновременно мечтател и неудачник, силен физически и разколебан психически. Според Димчева всеки читател ще открие частица от себе си в многобройните въпроси, които Рей задава, защото технологично светът се променя, но човешките пороци остават все същите, дори се видоизменят зловещо. 

Книгата се издава от „Български писател“.

Петър Георгиев Рей е роден през 1963 г. в Перник. През 1987 г. завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ, днес НАТФИЗ. Играе две години във Врачанския театър. През 1989 г. получава втора награда на Националния преглед за драма и театър – за ролята на Лило в пиесата „Суматоха“ на Радичков (режисьор е Бина Харалампиева). През 1991 г. емигрира в Канада. Там написва стихосбирката „Гвоздеи кръстни“ и  романите „Мислителят или насаме с един живял“, „Пътят“, „Завоеватели“ и „Планината“, също и пиесата „Светлината, която мами“. Пише и афоризми. През 1995 е номиниран за поет на годината от International Society of Рoets в САЩ. Част от първия му роман е публикувана в Квебек, в сборник за френска литература, наречен Les ecrits – през 2000 г. През 2000 г. започва да рисува. Участвал е в повече от 50 индивидуални и групови изложби в Канада, САЩ, България, Франция. 

/ДД

/ХК/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

04.09.2024 10:21

Изложбата „Преодоляване" на художника Петър Георгиев-Рей ще се състои на 10 септември в столичната галерия One gallery

Изложбата „Преодоляване" на художника Петър Георгиев-Рей ще се състои на 10 септември в столичната галерия One gallery, съобщават организаторите. „Това е покана за вътрешно пътуване и изследване на необятността на духовното и творческото пространство“, добавят те.
20.10.2022 10:06

Картина на живеещия в Монреал художник Петър Георгиев-Рей е включена в художествената колекция на Държавния културен институт

Колекцията от живописни платна на Художествения фонд на Държавния културен институт (ДКИ) към Министъра на външните работи се е обогатила с оригинална абстрактна картина, дарена от  българския артист, живеещ в Монреал, Канада - Петър Георгиев-Рей, научаваме от сайта на институцията.
10.08.2022 16:32

И Бургас ще се срещне с писателя и художник Петър Георгиев – Рей

На 16 август от 18:30 часа в галерия „Ателие R“ (ул. "Възраждане" 25, Бургас) ще бъдат представени най-новите книги на живеещия в Канада български писател и художник Петър Георгиев – Рей: "Пътят" и "Планината", съобщиха от издателство "Аб". Заедно с книгите ще бъдат изложени и живописни платна на автора. 
13.06.2022 12:14

Художникът и писател Петър Георгиев–Рей издава нова книга у нас

На 30 юни от 18 часа в  Американския център (American corner) в Столична библиотека (София, площад „П.Р. Славейков” № 4а ) ще се състои премиерата на най-новата книга на Петър Георгиев–Рей (Peter G. Ray) - романът „Пътят”, съобщават от екипа на библиотеката.     Петър Георгиев–Рей е роден през 1963 г. в село Боснек, Пернишко. От 31 години живее в Монреал със съпругата си, която също е българка (имат и дъщеря София, на 25г.). Автор е на сборник със стихове и на издадените в България романи "Мислителят или насаме с един живял" и "Завоеватели". През 1995 г. е номиниран за поет на годината от International SocietyofРoets в САЩ. В Северна Америка Петър Георгиев – Рей е известен повече като художник - има над 40 изложби в Канада, САЩ, Франция, Италия и България. Преди години американският критик Кен Мофет го обявява за един от най-оригиналните художници, които творят в 21 век. Георгиев в завършил актьорско майсторство във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" през 1987 г. и е играл два сезона на сцената на Врачанския театър. 
16.10.2019 14:10

Петър Георгиев - Рей: Времето е най-добрият съюзник и съдия на истинския творец

BOBSTH 14:11:31 16-10-2019 AM1409BO.003 изкуство - художник - Петър Георгиев - Рей - интервю Петър Георгиев - Рей: Времето е най-добрият съюзник и съдия на истинския творец София, 16 октомври /Пепа Витанова, БТА/ Времето е най-добрият и на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:16 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация