„Битка след битка“ измести „Заклинанието 4“ от върха на зрителския интерес у нас

Трилърът на Пол Томас Андерсън „Битка след битка“, вдъхновен от романа на Томас Пинчън „Вайнленд“ (1990), оглави класацията по зрителски интерес в българските киносалони, показват обобщените данни. Лентата, определяна като една от най-забавните в кариерата на режисьора и отличаваща се със звезден актьорски състав, вече има 4 809 зрители и приходи от 75 439 лева.

На второ място се нарежда „Заклинанието 4: Последно причастие“, който вече месец е сред най-гледаните филми у нас. Историите за паранормалните разследвания на Ед и Лорейн Уорън са привлекли 91 740 зрители и носят приходи от 1 091 059 лева.

Третата позиция е за анимацията „Принцеса Мононоке“, върнала се на екран в реставрирана 4K версия след премиерата си през 1997 г. Конфликтът между хората и горските духове е гледан от 6 323 зрители, като приходите достигат 103 491 лева.

Другата премиера от миналия уикенд – „Безликите: Глава втора“, заема четвърто място. Втората част от новата трилогия „Непознатите“ и четвърти филм в поредицата, е гледана от 2 654 зрители и е донесла 37 055 лева.

На пета позиция е музикалната комедия „Къщата за кукли на Габи: Филмът“, базирана на популярния сериал на Netflix. Лентата вече е видяна от 2 549 зрители и има приходи от 32 842 лева.

Шесто място заема екранизацията на новелата на Стивън Кинг „Дългата разходка“ (1979). Историята за група младежи, чиято цел е само един да оцелее в петдневното им изпитание, е гледана от 20 949 зрители. За трите седмици на екран филмът е събрал 200 344 лева.

На седма позиция е анимацията „Лошите момчета“, която е в кината вече девета седмица. Приключенията около златната банда са привлекли 87 717 зрители и носят 1 068 447 лева приходи.

Осмото място е за японската продукция „Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle“. Анимацията с впечатляващи визуални ефекти е гледана от 25 501 зрители и за три седмици у нас е донесла 287 964 лева.

Девето място заема „Училището на магическите животни 3“, създаден по романите на Маргит Ауер. Филмът е гледан от 3 739 зрители, като приходите за десет дни на екран са 47 837 лева.

Топ 10 завършва българската продукция „Скандалните“, която вече трета седмица е в кината. Историята за Лили, събудила се от кома и оказала се в центъра на любовен триъгълник, е видяна от 26 036 зрители и има приходи от 218 921 лева.

През изминалия уикенд, белязан и от сребърните медали на националния ни волейболен отбор, в кината са отишли 29 977 зрители – значителен ръст спрямо същия период миналата година, когато публиката е била 24 679 души.