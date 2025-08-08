Строителство на църквата „Св. Седмочисленици“ започва в Кирково

Започва строителството на църквата „Св. Седмочисленици“ в Кирково, съобщи за БТА Здравко Кехайов – член на църковното настоятелство.

Утре, 9 август, ще бъде положен основния камък на храм. Той ще бъде поставен на мястото, където е престолът – най-свещеното място в една църква. Очаква се епископ Поликарп – първи викарий на Пловдивския митрополит Николай, да води церемонията и да отслужи празничен водосвет. На събитието е поканен и митрополитът на Марония и Комотини Пантелеймон.

Църквата в пограничното градче ще бъде трета в общината, където православни християнски храмове има само в селата Чорбаджийско и Бенковски.

Строителството започва изцяло с дарени средства, като до момента са събрани 106 000 лева. Дарение са бетонът и изкопите от местна строителна фирма. Тухлите са предоставени от пловдивска фирма, арматурата също е дарение.

Строител на новия храм ще е момчилградска фирма, която е спечелила обявения конкурс от Пловдивска митрополия.

По думи на Кехайов събраните до сега средства няма да са достатъчни за цялостното изграждане и дарителската кампания продължава.