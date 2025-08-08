Подробно търсене

Регулатори в Китай са наредили на търговците да спрат подкрепата за стейбълкойни, за да се избегне нестабилност, съобщи "Блумбърг нюз"

Марин Милков
Регулатори в Китай са наредили на търговците да спрат подкрепата за стейбълкойни, за да се избегне нестабилност, съобщи "Блумбърг нюз"
Регулатори в Китай са наредили на търговците да спрат подкрепата за стейбълкойни, за да се избегне нестабилност, съобщи "Блумбърг нюз"
Снимка: AP/Kin Cheung
Пекин,  
08.08.2025 14:59
 (БТА)

Регулатори в Китай са поискали от местните търговци на криптовалути и други финансови организации да преустановят публикуването на изследвания и семинари за одобряване на стейбълкойни (криптовалути, обвързани със стабилен актив) в опит да бъдат проверени класовете активи и да се избегне нестабилност. Това съобщи днес "Блумбърг нюз" (Bloomberg News), позовавайки се на запознати с въпроса източници, предаде Ройтерс.

Някои брокери и мозъчни тръстове са получили насоки от пазарни регулатори в края на юли и по-рано този месец, които ги подтикват да отменят семинарите и да прекратят разпространението на изследвания за стейбълкойни, твърдят източниците.

Китайските регулатори също така са загрижени, че стейбълкойните могат да бъдат използвани като нов инструмент за измамни дейности в Китай.

Китайската комисия за регулиране на ценните книжа (CSRC) и Китайската народна банка (People's Bank of China - PBOC) не отговориха веднага на искане на Ройтерс за коментар по темата. Агенцията не е могла да потвърди информацията.

Стейбълкойните са вид криптовалута, предназначени да поддържат постоянна стойност. Те обикновено са обвързани с фиатна валута като щатския долар и често се използват от крипто търговците за трансфер на средства между токени.

Докато забраната на Китай от 2021 г. за криптовалути остава в сила, Хонконг прие законопроект за стейбълкойни по-рано тази година, за да засили статута си на глобален център за цифрови активи.

/ИЦ/

Свързани новини

18.07.2025 02:52

Камарата на представителите на Конгреса на САЩ прие за първи път американски закон за регулиране на криптовалутите

Камарата на представителите на Конгреса на САЩ прие за първи път американски закон, регулиращ криптовалутите, предадоха световните агенции. Това е важен етап за развитието на този пазар в САЩ и отвъд пределите на страната. Сега законопроектът трябва
15.07.2025 14:00

Пазарната капитализация на стейбълкойните достигна рекордна стойност през юни, сочи доклад на "Байненс"

Пазарната капитализация на стейбълкойните достигна рекордна стойност през месец юни, надхвърляйки 250 млрд. долара за първи път на фона на приетия от Сената на САЩ законопроект за регулация на сектора. Това е един от акцентите в доклада за месец юни
26.06.2025 19:06

Групата за финансови действия срещу изпирането на пари призова за по-строги действия за борба с незаконното финансиране на криптоактиви

Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF), глобален орган за надзор на финансовите престъпления, призова днес държавите да предприемат по-строги действия за борба с незаконното финансиране свързано с

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:12 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация