Регулатори в Китай са наредили на търговците да спрат подкрепата за стейбълкойни, за да се избегне нестабилност, съобщи "Блумбърг нюз"

Регулатори в Китай са поискали от местните търговци на криптовалути и други финансови организации да преустановят публикуването на изследвания и семинари за одобряване на стейбълкойни (криптовалути, обвързани със стабилен актив) в опит да бъдат проверени класовете активи и да се избегне нестабилност. Това съобщи днес "Блумбърг нюз" (Bloomberg News), позовавайки се на запознати с въпроса източници, предаде Ройтерс.

Някои брокери и мозъчни тръстове са получили насоки от пазарни регулатори в края на юли и по-рано този месец, които ги подтикват да отменят семинарите и да прекратят разпространението на изследвания за стейбълкойни, твърдят източниците.

Китайските регулатори също така са загрижени, че стейбълкойните могат да бъдат използвани като нов инструмент за измамни дейности в Китай.

Китайската комисия за регулиране на ценните книжа (CSRC) и Китайската народна банка (People's Bank of China - PBOC) не отговориха веднага на искане на Ройтерс за коментар по темата. Агенцията не е могла да потвърди информацията.

Стейбълкойните са вид криптовалута, предназначени да поддържат постоянна стойност. Те обикновено са обвързани с фиатна валута като щатския долар и често се използват от крипто търговците за трансфер на средства между токени.

Докато забраната на Китай от 2021 г. за криптовалути остава в сила, Хонконг прие законопроект за стейбълкойни по-рано тази година, за да засили статута си на глобален център за цифрови активи.