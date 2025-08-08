Подробно търсене

Две деца и жена са откарани в болница след катастрофа на автомагистрала "Тракия" в района на село Кръстина

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Две деца и жена са откарани в болница след катастрофа на автомагистрала "Тракия" в района на село Кръстина
Две деца и жена са откарани в болница след катастрофа на автомагистрала "Тракия" в района на село Кръстина
Снимка: ОД на МВР Бургас
Камено ,  
08.08.2025 14:52
 (БТА)

Две деца са откарани в болница след пътен инцидент на автомагистрала "Тракия", посока Бургас, в района на село Кръстина, община Камено. Към момента няма данни за състоянието им, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът е станал около 13:00 часа. Причина за катастрофата, станала между два леки автомобила, е неправилна маневра за изпреварване. 

В единия от тях е пътувало семейството с две деца. В болница е откарана и една жена, уточниха от полицията. 

 

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:12 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация