АТА: Фотографският архив на музея "Маруби" в Шкодра - в центъра на вниманието на 15-ото издание на Нощта на музеите в Рим

Уникалната колекция на архива на Националния музей на фотографията "Маруби" в северозападния албански град Шкодра беше в центъра на вниманието на 15-ото издание на ежегодната „Нощ на музеите“ (Notte dei Musei) в Рим, част от по-широка европейска инициатива, съобщи за БТА агенция АТА.

Събитието привлича голям брой местни жители, туристи и любители на изкуството, които разглеждат музеи и културни обекти до късно през нощта, често със специални дейности, представления и намалена входна цена от едно евро.

Албания беше гордо представена на този европейски празник на културата с вечер, внимателно курирана от посолството на Република Албания в Италия. Събитието се проведе в Sala Santa Rita - едно от най-емблематичните пространства на италианската столица. Програмата, в която бяха представени снимки от архива на "Маруби" - наскоро вписан от ЮНЕСКО в международния регистър „Паметта на света“ - разкри пред италианската и международната публика историята на албанската фотография.

Присъстващите имаха възможност да гледат документален филм за архива на "Маруби", историята на уникално албанско фотографско наследство, както и да се насладят на музикална интерлюдия на сопраното Ана Луши и пианистката Козета Прифти, вдъхновена от град Шкодра.

За първи път снимки от музея "Маруби" се излагат по време на една от най-магическите нощи в Рим. В рамките на "Notte dei Musei" 2025 музеите в италианската столица ще останат отворени до ранните часове на сутринта и "Маруби" ще бъде част от този международен празник на изкуството, историята и фотографията.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)