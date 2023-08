Гръцка зоологическа градина сервира замразени ястия на животните, за да им помогне да преодолеят жегата

Служителите на зоологическата градина „Атика“ край Атина хранят животните със замразени ястия, за да ги предпазят от горещините, тъй като в страната идват горещи вълни една след друга, предаде Асошиейтед прес.

Журналистът Дерек Гатопулос разказа за 15-годишния анголски лъв Тиембе, който първоначално огледал замразената си закуска с колебание, преди да оближе леда и да започне да гризе еднометровия леден блок от парчета червено месо и кости.

Днес температурите в страната достигат 40 градуса по Целзий и се очаква да продължат да се покачват, което е четвъртата гореща вълна за по-малко от месец. Това е причината менюто на обитателите на гръцкия зоопарк, кръстен на столичния район, да е в състояние, което едновременно да разхлажда животните и да съхранява качествата на храната.

Екстремните температури и горските пожари – все по-голям проблем за биоразнообразието в Южна Европа – се отразиха на гръцката дива природа, отбеляза Гатопулос.

Той припомни, че на остров Родос горя пожар 11 последователни дни и предизвика евакуацията на 20 000 души, предимно туристи.

Животните на острова имаха по-малко късмет.

Пожарът обхвана планински гори и природен резерват, в който са изгорели пчелни кошери и около 2 500 животни заедно с 50 000 маслинови дървета, съобщиха служители на Министерството на аграрното развитие. Елени – символ на Родос – са намерени мъртви край пътя.

Зоологическата градина, която се намира на около 30 километра източно от Атина, се грижи за ранен елен и няколко костенурки, които са получили изгаряния и други наранявания по време на пожара в Родос. Някои от костенурките са снабдени с колелца, взети от играчки, за да им помагат да се придвижват.

Уредникът на зоологическата градина Антонис Балас призова собствениците на домашни любимци да се грижат повече за животните си по време на екстремни горещини, като отбеляза, че много от популярните породи домашни любимци произхождат от по-хладен климат в Северна и Централна Европа.

„Като цяло горещините влияят на животните по същия начин, както на хората“, заяви Балас, цитиран от АП, след като нахрани с плодови сладоледи пръстеноопашати лемури, някои от които се качиха на раменете му, за да си хапнат първи.

Балас обаче уточни, че хората – за разлика от животните – се потят, което им помага да контролират телесната си температура.

Десет мащабни горски пожара засегнаха Гърция през юли, като сред тях имаше и големи пожари край Атина. Повече от 450 домашни кучета и котки са спасени от пожарите, много от които са били изоставени в домовете си, тъй като собствениците им са избягали, посочва благотворителна организация, която работи с държавната агенция за защита на животните. Около половината от тях са се събрали със своите стопани, а останалите са дадени за временно осиновяване.

След пожарите в Гърция международната благотворителна организация „Хора за етично отношение към животните“ (‘People for the Ethical Treatment of Animals", PETA) призова собствениците на животни да не изоставят домашните си любимци.

Елиса Алън от организацията заяви, че пожарите също така напомнят, че животновъдството е основен глобален фактор за изменението на климата.

„Където има дим, там има и огън […] никой не бива да пренебрегва факта, че емисиите на парникови газове от животновъдството подхранват климатичната катастрофа и създават условия, които позволяват на горските пожари да се разпространяват“, каза Алън за Асошиейтед прес.

Очаква се утре в някои части на Централна Гърция температурите да достигнат 42 градуса и впоследствие да се понижат в началото на следващата седмица.