С повишено внимание следим ситуацията в района на Харманли и Струмяни, каза главен комисар Александър Джартов

Продължава да бъде под наблюдение и с повишено внимание ситуацията в района на Харманли и в Пирин – над Струмяни. Това каза в ефира на бТВ директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов. Той обясни, че причината за по-сериозното наблюдение на двата района е труднодостъпният терен и силният вятър, който се появява в следобедните часове. По думите му вятърът на практика може да възобнови със значителна сила и интензитет вече овладени пожари.

Опитваме се да се съобразяваме с метеорологичните условия и поради тази причина основно работим през нощта и до ранния предиобед, коментира Джартов. Ситуацията изключително бързо се променя, имахме сложни пожари в Балчик и Карнобат, посочи той. За ситуацията в района на Сакар, Джартов каза: „Не можем да сме спокойни“.

Общо взето всяко денонощие през последните дни имаме около 120 пожара, като тенденцията не е към намаляване, отбеляза също главният комисар. Той подчерта, че се очаква увеличение на температурите през следващите дни, което в съчетание с ветрове заостря вниманието на пожарникарите. В условия на ураганен вятър пожарът става неконтролируем, каза той.

Джартов потвърди, че има ръст на пожарите – 3500 са регистрираните през юли тази година, а малко под 3000 са били през същия месец на миналата година. Въпреки наличието на достатъчно информация за опасността и за имотите на граждани, продължава паленето или предизвикване на пожари, коментира той. Основната причина е небрежното боравене с открит огън и подценяване на условията, поясни Джартов.

Вчера България отново е разчитала на специализирана летателна техника от Швеция, но ситуацията всеки ден се оценява, защото и други европейски държави се нуждаят от подкрепа по механизма за гражданска защита. В цяла Европа пожарната обстановка е усложнена, каза директорът на ГДПБЗН.

Преди дни български пожарникари са се върнали от Гърция, където са помагали на своите колеги в борбата в огъня в южната ни съседка. Към момента няма служители на ГДПБЗН в други държави.