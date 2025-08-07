ЕФЕ: Аржентинските учени предупредиха, че намаленото правителствено финансиране заплашва националната агенция за научни изследвания

Служителите в аржентинската агенция за научни изследвания – Национален съвет за научни и технически проучвания (НСНТП) – предупредиха, че ако президентът Хавиер Милей продължи да съкращава финансирането, организацията „може да бъде напълно разрушена“ в следващите две години, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Служителите на НСНТП изразиха загрижеността си по време на протест и 48-часова стачка, която включи издигането на лагер в Буенос Айрес, заради съкращаването на бюджета, ниските заплахи и несигурността около бъдещето на организацията.

Демонстрантите разпънаха транспарант с надпис „В защита на аржентинската наука. Не на разпадането на научната система. Не на бюджетните съкращения“ върху фасадата на сграда.

Те също така издигнаха плакати с изображения от „Етернавтът“ – комикс на местния публицист и художник Хектор Херман Остерхелд, наскоро екранизиран по „Нетфликс“, с посланието: „Искаме да творим наука за нашата страна“ и „Няма време. Повече наука“.

„Това правителство руши НСНТП. Ако продължава така, след две години ще е напълно разрушен. Оставките се увеличиха с 33%, заплатите ни загубиха 36% покупателна способност“, заяви Гонсало Санц – секретар на профсъюза на държавните служители.

Той осъди това, че откакто Милей зае поста си през декември 2023 г., повече от една трета от работните места в НСНТП са се опразнили, докато повече от хиляда нови служители все още чакат назначения.

„Борим се за запазването на 850 работни места. Много от нас са прекарали повече от десетилетие в обучение и сега зависим от решение, което може да остави кариерата ни под въпрос“, заяви пред ЕФЕ университетският преподавател Лукас Крайман.

Микаела Виванка, биохимик от Националния университет в Ла Плата и стипендиантка на Националната агенция за насърчаване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите, заяви, че работното ѝ положение е критично.

„Не сме получавали повишение на заплатата повече от 15 месеца. Агенцията е парализирана, а ние сме под прага на бедността“, каза тя.

Виванка, която печели по 786 хиляди песос месечно (прибл. 990 лв.), допълни, че много млади изследователи са принудени да изоставят научните си кариери или да емигрират.

Крайман потвърди, че „в Аржентина има изтичане на мозъци, различно от предишните заради безпрецедентния си мащаб“. „Емигрират не само традиционните „несигурни“ научни работници - докторанти и постдокторанти, но и щатни изследователи“, допълни той.

Флоренсия Подеста, друг протестиращ, осъди това, че „над година и половина няма нови средства за научни изследвания“, допълвайки, че „положението в науката е критично“.

Според учените около 4000 хил. работни места в сектора са загубени, откакто Милей стана президент.

На фона на тази криза през последната седмица аржентинско научно изследване придоби широка популярност в социалните медии заради подводна експедиция на НСНТП в Атлантическия океан, което протестиращите посочиха по време на протеста си.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)