Сърбия и САЩ ще проведат стратегически диалог до края на годината, съобщи Държавният департамент на САЩ, цитиран от белградската агенция Бета. За това са се договорили на среща във Вашингтон сръбският външен министър Марко Джурич и американският държавен секретар Марко Рубио.

Целта на стратегическия диалог ще бъде укрепване на икономическите връзки и връзките на сигурност между двете страни.

Джурич и Рубио са обсъдили значимостта на деескалацията на напрежението на Западните Балкани, "особено в Косово и Босна и Херцеговина, за да бъде засилена регионална стабилност и да се даде възможност за икономически растеж и просперитет".

Сръбският министър коментира пред националната телевизия РТС, че новата американска администрация не гледа на Сърбия "със старите предразсъдъци". По думите му разговорите са били фокусирани върху "стратегическото партньорство и стратегическия диалог" между двете страни.

Той отбеляза, че е обсъдил с Рубио ситуацията в Северно Косово, където живеят предимно косовски сърби, и това, че "в резултат на едностранните действия (на Косово) сърбите страдат". Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната си област Косово. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.

Джурич и Рубио са обсъдили и настоящата ситуация в Босна и Херцеговина, като сръбският министър е определил присъдата срещу президента на босненската Република Сръбска Милорад Додик като "лов на вещици", а решението на босненската Централна избирателна комисия да прекрати мандата му като "опит с недемократични методи, против волята на народа, който е гласувал за Додик, да смени човек, избран от хората на избори".