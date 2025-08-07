Актьорът Робин Кафалиев ще се включи в програмата на „Лято Арт“ тази вечер в Шумен

Актьорът Робин Кафалиев ще се включи в програмата на „Лято Арт“ тази вечер. Срещата с него е в градинката на Народно читалище „Добри Войников-1856“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Кафалиев е актьор, продуцент и режисьор. Изиграл е десетки роли на театралната сцена и в киното, в различни български и чуждестранни продукции, но е по-известен с разнообразни изяви от телевизионния екран. Той е дългогодишен автор и водещ на „Най-смешните животни и хора на планетата“ (13 сезона) – комедийно телевизионно предаване за домашни видеоклипове. Създател, актьор и режисьор на първото по рода си в България игрално филмово скеч шоу „Аламинут“ (10 сезона), допълниха от пресцентъра на местната администрация.

"Лято Арт" се осъществява с подкрепата на Община Шумен, Народно читалище "Добри Войников-1856", депутатите Айлин Пехливанова и Любомир Христов, общинският съветник Владимир Йолов, бизнесмени. Водеща на всички събития в инициативата е Яна Косева.

Както БТА съобщи на 23 юли, творческият секретар на Сдружението с нестопанска цел (СНЦ) "Клуб култура за Шумен" Надежда Романова каза на брифинг, че инициативата „Лято Арт“ ще се състои в Шумен от 4 до 8 август и че всички събития в програмата на форума ще бъдат с вход свободен. В първата вечер на „Лято Арт“ се включиха Виктория Стефанова (вокал и флейта), Тодор Янков (китара) и поетесата Анна Лазарова. Във втория ден на инициативата специален гост бе певицата Божана Иванова. В третия ден на „Лято Арт“ участва цигуларят Светлин Радославов - Свет.