Подробно търсене

Акция на контролни органи се провежда в Дуранкулак срещу коли, паркирани на плажа

Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова, Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Акция на контролни органи се провежда в Дуранкулак срещу коли, паркирани на плажа
Акция на контролни органи се провежда в Дуранкулак срещу коли, паркирани на плажа
БТА, Снимка: Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Дуранкулак,  
07.08.2025 09:42
 (БТА)

Акция на контролни органи се провежда в Дуранкулак срещу коли, паркирани на плажа. Проверяват се места, на които е забранено паркирането и дали има нарушения на действащото екологично законодателство.

Проверките се извършват от вчерашния ден по разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов. На място са представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, служители на Министерството на околната среда и горите, Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Икономическа полиция“, сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“, Областна администрация – Добрич. На място е и кметът на Шабла - Мариян Жечев.

Проверките ще се извършват до края на сезона.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:02 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация