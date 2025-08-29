Подробно търсене

Катастрофа затруднява движението по международен булевард в Русе

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Катастрофа затруднява движението по международен булевард в Русе
Катастрофа затруднява движението по международен булевард в Русе
Снимка: Николета Иванова
Русе,  
29.08.2025 17:48
 (БТА)

Катастрофа затруднява движението по международния булевард "България" в Русе - в района на пътен възел "Охлюва". Това съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. 

Сигналът е подаден в 16:52 часа. Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. При инцидента един от шофьорите е откаран за преглед в болницата. 

"Преминаването е затруднено. Образувала се е опашка от превозни средства", съобщи за БТА преминаващата в района шофьорка Николета Иванова. 

Движението в района се регулира от екипи на полицията. 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:29 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация