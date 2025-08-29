Катастрофа затруднява движението по международен булевард в Русе

Катастрофа затруднява движението по международния булевард "България" в Русе - в района на пътен възел "Охлюва". Това съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигналът е подаден в 16:52 часа. Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. При инцидента един от шофьорите е откаран за преглед в болницата.

"Преминаването е затруднено. Образувала се е опашка от превозни средства", съобщи за БТА преминаващата в района шофьорка Николета Иванова.

Движението в района се регулира от екипи на полицията.