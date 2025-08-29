АНА-МПА: Гърция разреши на четири недържавни университета да обучават студенти през новата учебна година

Министерството на образованието на Гърция обяви днес, че през академичната 2025-2026 година в Гърция ще работят четири чуждестранни университетски клона, след решението на правителството да отвори системата си за висше образование за частния сектор. Това предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Одобрените институции са Университетът на Никозия (University of Nicosia) с независими звена в Гърция; Университетът на Йорк (University of York) в партньорство със Сити Колидж (City College); Университетът Кийл,( Keele University) в сътрудничество с Метрополитън Колидж (Metropolitan College); и Оупън Юнивърсити (Open University) в сътрудничество с Анатолия Колидж (Anatolia College).

