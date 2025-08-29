Подробно търсене

АНА-МПА: Гърция разреши на четири недържавни университета да обучават студенти през новата учебна година

АНА-МПА: Гърция разреши на четири недържавни университета да обучават студенти през новата учебна година
АНА-МПА: Гърция разреши на четири недържавни университета да обучават студенти през новата учебна година
Снимка: АНА-МПА
Атина,  
29.08.2025 17:49
 (БТА)

Министерството на образованието на Гърция обяви днес, че през академичната 2025-2026 година в Гърция ще работят четири чуждестранни университетски клона, след решението на правителството да отвори системата си за висше образование за частния сектор. Това предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Одобрените институции са Университетът на Никозия (University of Nicosia) с независими звена в Гърция; Университетът на Йорк (University of York) в партньорство със Сити Колидж (City College); Университетът Кийл,( Keele University) в сътрудничество с Метрополитън Колидж (Metropolitan College); и  Оупън Юнивърсити (Open University) в сътрудничество с Анатолия Колидж (Anatolia College).

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)

/ЕЩ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:30 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация