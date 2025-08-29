Посещенията в музеите в Ловешка област са се увеличили с над 14 на сто за година, сочи статистиката

Посещенията в музеите в Ловешка област са се увеличили с над 14 на сто за година. Това сочат данни на отдел „Статистически изследвания – Ловеч” към Териториално статистическо бюро – Северозапад в областта на културата за 2024 г.

През миналата година в региона са функционирали пет музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Движимите културни ценности, формиращи музейния фонд, са 124 400 фондови единици и в сравнение с 2023 г. техният брой нараства с 500 (0,4 на сто). Цифровизирани са 12 426 фондови единици, което е с 219 повече спрямо предходната година.

Посещенията в музеите през 2024 г. са 144 900 и се увеличават с 14,2 процента в сравнение с 2023 г. В дните със свободен вход са осъществени 6.6 на сто от посещенията (9500). Регистрирано е намаление на посещенията на чужди граждани в музеите - с 1200, или с близо 30 процента спрямо предходната година.

БТА припомня, че Регионалният исторически музей в Ловеч е посрещнал с 14 614 посетители повече през 2024 г. в сравнение с 2023 г., като посетителите са били общо 77 039 души. Най-посещаваният обект е Къкрнското ханче – 39 168 души.

През миналата година в Драматичен театър „Борис Луканов” – Ловеч са организирани 116 представления, посетени от 17 895 зрители, показват още данните на отдел „Статистически изследвания – Ловеч”. Постановките намаляват с 1,7 на сто, но посещенията бележат ръст с 13,4 процента. Средният брой посетители на едно представление е 154 и се увеличава с 20 души спрямо предходната година.

През 2024 г. в област Ловеч развива дейност един оркестър. В сравнение с 2023 г. броят на представленията и посещенията на този музикален колектив се увеличават съответно с 10,5 и 6,1 процента.

През 2024 г. в област Ловеч има една библиотека с библиотечен фонд от над 200 000 библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и др. Библиотечният фонд в региона през годината се състои от 238 000 библиотечни документа, като 88,8 на сто (211 000) е формиран от книги. Регистрираните читатели са 2343, което е с 26,2 на сто повече в сравнение с 2023 г. Посещенията в библиотеката нарастват с 35,2 процента и достигат 38 000 през 2024 г. Общият зает библиотечен фонд на един читател е 17 бр. През 2024 г. заетият библиотечен фонд е 40 000 и намалява с 12 000 (22,8 на сто) в сравнение с 2023 г.

През миналата година в област Ловеч са прожектирани 138 филма, а броят на прожекциите е 1690. Според националността филмите с 24 български, 26 европейски, 80 от САЩ и осем от други страни. Броят на зрителите през годината е 21 651.

През 2024 г. в област Ловеч са функционирали два регистрирани и лицензирани радиооператора, излъчили 9040 часа радиопредавания.

На територията на област Ловеч действа един регистриран и лицензиран български телевизионен оператор. Телевизията е излъчила програми с обща продължителност 3634 часа.