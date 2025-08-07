Подробно търсене

Треньорът на Фенербахче Моуриньо за реванша с Фейенорд: "Добре дошли в ада“

07.08.2025 09:20
Старши треньорът на Фенербахче Жозе Моуриньо припомни, че вече е побеждавал Фейенорд в треньорската си кариера и се закани, че може да го стори отново.

Фенербахче загуби първия мач с 1:2 при гостуването на Фейенорд в третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

За последно Моуриньо спечели срещу Фейенорд като треньор на Рома във финала на Лига на конференциите преди три години.

"Вече съм печелил мачове срещу Фейенорд през кариерата си. Вярвам, че можем да го направим. Добре дошли в ада на Кадъкьой (Кадъкьой е квартал на Истанбул, където се намира стадионът на Фенербахче)“, каза Моуриньо,  цитиран от Fotomac.

Реваншът между Фенербахче и Фейенорд ще се проведе във вторник, 12 август.

