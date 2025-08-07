Над 230 самодейци от Разградско ще представят фолклорното богатство на Лудогорието в Националния събор на народното творчество в Копривщица

Над 230 самодейни изпълнители от област Разград ще представят богатството и красотата от автентични песни, танци и обичаи на Лудогорието в тринадесетото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица. То ще се проведе от 8 до 10 август, съобщи за БТА старши експертът в Регионалния експертно-консултантски и информационен център (РЕКИЦ) „Читалища” в Разград Даниела Петрова.

Тя припомни, че съборът цели да популяризира богатството на българските фолклорни традиции, да стимулира изследванията в тази област и да насърчи приемствеността между поколенията. Събитието е значим културен форум, който привлича вниманието на посетители от страната и чужбина. Над 6000 изпълнители и любители на българските фолклорни традиции ще се изявяват на шест сцени в рамките на тазгодишното издание на събора.

„Участието на област Разград е на 9 август на шеста сцена в местността „Войводенец“. Тържественото откриване на събора е на първа сцена, като за наша радост в програмата за откриването са поканени да участват първите за област Разград „Живи човешки съкровища“ – самодейците от Групата за автентичен фолклор „Настроение - Юпер” към Народно читалище „Напредък - Юпер 1915 г.” с обредния танц „Надиграване на буенци“, посочи Петрова.

Тя добави, че 13 певчески групи, два ансамбъла, три танцови състава, две групи за обичаи и десет индивидуални изпълнители – певци и инструменталисти от област Разград ще радват публиката на събора и ще бъдат оценявани от петчленна експертна комисия. Съгласно статута на събора, комисията присъжда златни, сребърни и бронзови медали. Преди участието си в Копривщица, всички изпълнители се представиха в Регионалния преглед-селекция, който се проведе в рамките на Фестивала „Читалищата – живото наследство на България“ на 14 юни.

Регионалната селекция се организира от РЕКИЦ „Читалища“ Разград под патронажа на Областния управител Владимир Димитров, а колективите бяха оценявани от експертно жури в състав: Десислава Тихолова – етнограф, хореограф, уредник в отдел „Етнография“ на Регионален исторически музей-Русе, Здравко Вутов – хореограф, началник отдел в Община Кубрат и Милен Минчев – уредник в Етнографския музей в РИМ-Разград.

Със заповед на Областния управител Владимир Димитров за координатори на област Разград, които да осъществяват контакти с Министерството на културата и Информационния център към Община Копривщица, са определени експертите от РЕКИЦ „Читалища“ – Разград Даниела Петрова и Тодор Иванов.

„Вярвам, че всички самодейци от област Разград ще се представят отлично. Водени от любовта към фолклора и народните традиции, те представят не само себе си, не само колектива или читалището, те представят културното наследство на региона, на Лудогорието, което е отговорност и чест, но и носи радост, признание, уважение и заслужава респект“, посочи Даниела Петрова.