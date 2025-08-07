С 11 хил. лева държавни средства ще бъдат възстановени военни паметници в област Габрово

С 11 хил. лева субсидия ще бъдат възстановени военни паметници в област Габрово. Това съобщават от Областна администрация – Габрово.

Средствата ще бъдат преведени като допълнителни трансфери към бюджетите на съответните общини за финансово подпомагане на дейности по опазване и поддържане на военни паметници, информират от администрацията.

Областният управител на Габрово Мария Башева е изпратила искане за целево финансиране на ремонтни дейности по военни паметници в региона след заседание на Областната комисия „Военни паметници“. Комисията е разгледала мотивираните искания на общините и е предложила няколко обекта. От тях одобрени за финансиране са рехабилитация на паметник на загиналите във войните (1912-1918) с. Боженци с 5248 лв., рехабилитация на паметник на загиналите във войните с. Здравковец (1885- 1945) – 5460 лв. и ремонт на паметник на загиналите във войните (1912-1918) с. Зая – 905 лв., допълват от областната администрация.

Справка на страницата на Областна администрация – Габрово показва, че на територията на община Габрово има 17 военни паметници, на територията на община Дряново 13, на територията на община Севлиево 29 военни паметници и на територията на община Трявна – 19 военни паметници.