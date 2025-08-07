Подробно търсене

С 11 хил. лева държавни средства ще бъдат възстановени военни паметници в област Габрово

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
БТА, Габрово (9 юли 2025) Централната градска част на Габрово с част от административните и сгради на културни институции, заснети отвисоко през лятото. Градът по протежение от юг на север е разделен от река Янтра. Централната част е разделена на две, с пешеходна зона и с административен център, в който са ситуирани сгради на общинската администрация, областна администрация, съдебна палата, Национална Априловска гимназия, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“, читалищната сграда, сградата на Дом на културата „Емануил Манолов“ и други. Снимка: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов (ВЯ)
Габрово,  
07.08.2025 09:15
 (БТА)

С 11 хил. лева субсидия ще бъдат възстановени военни паметници в област Габрово. Това съобщават от Областна администрация – Габрово. 

Средствата ще бъдат преведени като допълнителни трансфери към бюджетите на съответните общини за финансово подпомагане на дейности по опазване и поддържане на военни паметници, информират от администрацията.

Областният управител на Габрово Мария Башева е изпратила искане за целево финансиране на ремонтни дейности по военни паметници в региона след заседание на Областната комисия „Военни паметници“. Комисията е разгледала мотивираните искания на общините и е предложила няколко обекта. От тях одобрени за финансиране са рехабилитация на паметник на загиналите във войните (1912-1918) с. Боженци с 5248 лв., рехабилитация на паметник на загиналите във  войните с. Здравковец  (1885- 1945) – 5460 лв. и ремонт на паметник на загиналите във войните (1912-1918) с. Зая – 905 лв., допълват от областната администрация. 

Справка на страницата на Областна администрация – Габрово показва, че на територията на община Габрово има 17 военни паметници, на територията на община Дряново 13, на територията на община Севлиево 29 военни паметници и на територията на община Трявна – 19 военни паметници.

