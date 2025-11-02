Двама са убитите и над 10 ранените при стрелбата вчера на о.Крит заради семейна вражда, съобщи гръцката полиция

Гръцките власти са арестували едно лице и са задържали още един човек в рамките на мащабна полицейска операция след смъртоносната стрелба вчера в село Воризия близо до Ираклио – главния град на остров Крит, съобщава в. „Катимерини“. При стрелбата, по последни данни, са загинали двама души, а над 10 са ранени. Насилието е избухнало в резултат на стара вражда между две фамилии – Каргакис и Франгадиакис, заради спор за пасища. Властите се опасяват от продължение, пише вестникът.

Единият от загиналите е член на фамилия Каргакис, а втората жертва е 56-годишна жена, която е починала от огнестрелна рана, макар в началото да се предполагаше, че е получила инфаркт. Съдебно-медицинската експертиза на 39-годишния мъж все още не е готова, а погребението му, което бе планирано за днес, бе отложено.

Вчера се съобщаваше за три жертви на семейната вражда. Местните власти потвърдиха, че няколко членове на фамилия Франгиадакис са известни на полицията, а в момента бащата и синовете са в затвора, съобщава „Катимерини“.

Полицията информира, че до момента са претърсени най-малко 10 къщи, а доказателства, свързани със случая, са намерени в две от тях. Разследването ще продължи през следващите дни, като ще бъде разширено и в съседните села и ще се води "до изправяне пред правосъдието на всички замесени", заяви говорител на полицията.

След новината за стрелбата началникът на гръцката полиция Димитрис Малиос и ръководителят на отдела за криминални разследвания Фотис Дуицис отпътуваха за Крит. Специален разследващ екип от 10 души, наричан „гръцкото ФБР“, се включи в операцията, а членове на силите за борба с тероризма EKAM също ще бъдат разположени в района.

Стрелбата избухна след бомбено нападение предната вечер срещу строеж. Свидетели разказаха, че неидентифицирани лица са отишли във Воризия в събота сутринта и са открили безразборен огън в очевиден акт на отмъщение. Според властите са били изстреляни хиляди куршуми. Нападателите са били въоръжени с автомати „Калашников“, а в района дълго време са отеквали изстрели.

Напрежението остава високо и в болница „Венизелио“ в град Ираклио, където са се събрали роднини на замесените в очакване на новини за жертвите и ранените. Полицията е отцепила района на болницата и е разположила части за борба с безредиците, за да предотврати по-нататъшни изблици на насилие.