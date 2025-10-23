Подробно търсене

Зеленски призова на заседанието на Европейския съвет ЕС да предостави на Украйна оръжия с голям обсег

Николай Джамбазов
Украинският президент Володимир Зеленски присъства на срещата на върха на лидерите на ЕС в Брюксел. Снимка: АП/Yves Herman
Брюксел,  
23.10.2025 15:48
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски призова на заседанието на Европейския съвет днес държавите съюзници на Украйна да ѝ предоставят оръжия с голям обсег, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е станало, след като той не успя да получи обещание от американския президент Доналд Тръмп за доставка на крилати ракети "Томахок".

Зеленски се обърна към лидерите на Европейския съюз в Брюксел, като ги призова да се споразумеят също за план за използването на руските замразени авоари. Той посочи, че Киев ще използва значителна част от предоставените му средства, за да закупи оръжия, направени в Европа.

"Когато говорим за оръжия с голям обсег за Украйна, имаме предвид, че режимът на Путин трябва да усети истинските последици от тази война. Призовавам ви да подкрепите всичко, което ще помогне на Украйна да се сдобие с такъв тип възможности, защото наистина е от значение спрямо Русия."

"Само вижте колко нервен стана Путин когато се появи тази тема. Той напълно осъзнава, че оръжията с голям обсег ще променят хода на войната."

"Тези оръжия с голям обсег не се намират само в САЩ, някои европейски страни също разполагат с тях, включително и с ракети "Томахок". Вече говорим със страните, които могат да помогнат", призова украинският президент.

Зеленски искаше да получи ракети "Томахок" от САЩ, като Тръмп заяви, че не изключва такава възможност, но засега не заяви готовност да предприеме такава стъпка.

Лидерите на ЕС ще обсъдят планове за използването на замразените руски авоари като основа на "репарационен заем" за Украйна на стойност 140 млрд. евро. Русия оспори законността на предложението, докато Зеленски посочи от своя страна, че предложеният механизъм е "напълно законен и справедлив."

"Това е модел, който се основава на идеята за бъдещи репарации, като по този начин се търси отговорността на агресора за щетите, които той е причинил", изтъкна Зеленски. 

/НС/

Свързани новини

23.10.2025 15:37

ЕС санкционира руски университетски преподавател, който учи как да се заобикалят европейските санкции

Европейският съюз (ЕС) наложи забрана за пътуване и замрази евентуалните активи под своя юрисдикция на ректора на елитен университет в Москва, който по-рано тази година е стартирал магистърска програма за това как да се заобикалят европейските санкции, предаде Ройтерс, цитирайки публикация в Официалния вестник на ЕС.
23.10.2025 15:10

Зеленски каза, че санкциите трябва да лишат Русия от средствата, които са ѝ най-необходими

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че приемането на 19-тия пакет санкции на ЕС срещу Русия демонстрира единство в момент, когато Москва засилва терора и нападенията срещу цивилни, предаде Укринформ.
23.10.2025 13:45

ЕС ограничава движението на руски дипломати с новите санкции срещу Русия

Съветът на ЕС и Европейската комисия представиха подробности за одобрените тази нощ нови санкции срещу Русия в областта на икономиката, енергетиката, финансите и военнопромишления комплекс. Мерките предвиждат също повишаване на контрола върху движението на руски дипломати в ЕС.
23.10.2025 12:44

ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите две години, заяви Коща

Страните от ЕС се очаква днес да постигнат споразумение за покриване на финансовите нужди на Украйна през следващите две години, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Ройтерс."Днес ще вземем политическо решение, за да гарантираме финансовите нужди на Украйна за 2026 и 2027 г.", каза Коща преди срещата на лидерите на страните от ЕС в Брюксел.

