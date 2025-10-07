ФНА: Филипинският президент знае за слуховете за опит за преврат, но има доверие в армията и полицията, заяви неговият прессекретар

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши отдавна е запознат с информацията за предполагаеми опити от страна на определени групи да предизвикат държавен преврат, но въпреки това не е обезпокоен и продължава да има пълно доверие във Филипинските въоръжени сили и Националната полиция, заяви днес неговият прессекретар Клер Кастро, цитирана от Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Кастро каза, че Маркос-младши е бил уведомен за тези опити още преди протестите на 21 септември, свързани с нередности при проекти за предотвратяване на наводнения.

"Президентът знае за съществуването на групи, които отправят подобни предложения, още преди 21 септември", заяви тя на брифинг в президентския дворец.

Кастро увери, че няма причина за обществено безпокойство. Филипинският президент цени високо професионализма и отдадеността на силите за сигурност на страната. "Той вярва в способностите и моралната устойчивост на армията, полицията и всички служители в областта на сигурността. Убеден е, че те ще постъпят правилно и отговорно", каза тя.

На въпрос дали президентството смята, че действията на въпросните хора представляват подстрекателство към бунт или държавна измяна, Кастро отговори, че властите все още разследват случая.

"Ще бъде направен детайлен анализ на събитията. Ако се установи, че някой носи отговорност, ще бъде подведен под съответната съдебна отговорност", добави тя.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ФНА)