Норвежката полиция разследва експлозия в центъра на Осло

Алексей Маргоевски
Изглед от Осло. Снимка: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix via AP
Осло,  
24.09.2025 05:05
Норвежката полиция заяви днес, че разследва експлозия на улица в центъра на Осло и по-късно извърши контролиран взрив на второ взривно устройство, намерено на същото място, като заяви, че е задържала заподозрян за разпит, предаде Ройтерс.

Засега няма информация за пострадали при взрива в централната част на норвежката столица, в непосредствена близост до сградата на университет и на около 500 метра от кралския дворец и посолството на Израел.

Властите са изпратили телефонно предупреждение към местните жители, с което са ги предупредили за взрива.

Второто взривно устройство, намерено на мястото на инцидента, изгледа е било бойна граната, съобщи пред журналисти полицейски служител.

По думите му, основната версия по която работят разследващите е разчистване на сметки между престъпни банди.

Телевизия Те Фау 2 и изданието "Афтенпостен", цитират анонимни източници, според които задържаният от полицията във връзка с взрива е 13-годишен тинейджър.

Полицията засега отказва повече коментар по случая, посочва Ройтерс.

