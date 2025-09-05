Италианец е арестуван в Куба по подозрения, че ударил с колата си нарочно 9 души

Италианец е арестуван в Куба по подозрения, че умишлено се е врязал с кола в девет души в кубинската столица Хавана. При инцидента е загинала 35-годишна жена, майка на три деца. Други осем души са били откарани с различни наранявания в болница, предаде Франс прес.

Италианецът, който е на 56 години и чието име не се съобщава, е бил задържан. Инцидентът е станал на 25 август, но властите на Куба съобщават за него едва сега.