Италианец е арестуван в Куба по подозрения, че ударил с колата си нарочно 9 души

Габриела Големанска
Хавана, ежедневие: Снимка: AP Photo/Ramón Espinosa
Хавана,  
05.09.2025 08:13
 (БТА)

Италианец е арестуван в Куба по подозрения, че умишлено се е врязал с кола в девет души в кубинската столица Хавана. При инцидента е загинала 35-годишна жена, майка на три деца. Други осем души са били откарани с различни наранявания в болница, предаде Франс прес.

Италианецът, който е на 56 години и чието име не се съобщава, е бил задържан. Инцидентът е станал на 25 август, но властите на Куба съобщават за него едва сега.

/ГГ/

