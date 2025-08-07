АРМЕНПРЕС: Армения се превърна от износител на скрап в производител, който се стреми да изнася готова продукция, заяви министърът на икономиката

Армения се превърна от страна, изнасяща скрап, в страна, произвеждаща готова метална продукция, напълно удовлетворяваща вътрешния си пазар, а също така стремяща се към износ. Това заяви министърът на икономиката Кеворк Папоян по време на днешно правителствено заседание, представяйки реда за лицензиране на вноса на стоманена арматура и проекторешение за установяване на основните форми на лиценз, предаде АРМЕНПРЕС.

Министърът поясни, че проектът произтича от наскоро приетия от парламента закон, установяващ основно мито в размер на 29 хил. драма (128 лв.) за всеки тон метална продукция, внасяна в Армения от други страни.

Министърът отбеляза, че в резултат на правителствената дейност през последните години са инвестирани близо 150 млн. долара, създадени са около 1000 работни места и се е увеличило използването на местен скрап на черни и цветни метали.

„Десетилетия наред от Армения под формата на скрап се изнасяше заводско оборудване, цели поточни линии, различни видове метал и автомобилни части. След това правителството взе решение да въведе мита, което създаде определени препятствия за износа им“, заяви Папоян.

Според него в Армения последователно се откриват леярни и металообработващи комбинати, което осигурява нови работни места, добавена стойност, нови организации, износ и данъци.

„Благодарение на правителствената политика, действащите в Армения заводи за готова метална продукция напълно удовлетворяват вътрешния пазар и имат амбиции за износ“, подчерта министърът, като допълни, че в Армения се произвежда не само метална арматура, но и необходима и качествена продукция – алуминиеви акумулатори например.

„В сферата са вложени наистина големи инвестиции, създадени са много работни места и продължаваме с тази политика. Всъщност този правителствен проект е логично продължение на настоящата политика“, обобщи Папоян.

