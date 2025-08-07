Подробно търсене

Кремъл обяви, че е постигната договореност за среща Путин - Тръмп в близките дни

Иво Тасев
Путин и Тръмп по време на срещата си в Хамбург, Германия, на 7 юли 2017 г. Снимка: АП, архив/Evan Vucci
Москва,  
07.08.2025 11:23
 (БТА)

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че е постигната договореност за среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, в близките дни, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Двете страни са пристъпили към подготовката ѝ, добави Ушаков. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че Тръмп е готов за среща с Путин и с президента на Украйна Владимир Зеленски.

Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано, поясни Ушаков.

"Ще го обявим до няколко дни. Идната седмица е обозначена като ориентир, но е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката на срещата", каза съветникът, цитиран от ТАСС.

Той допълни, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, който се срещна с Путин в Москва вчера, е засегнал идеята за тристранна среща Пуктин - Тръмп - Зеленски, но Русия "е оставила това без коментар", посочи ТАСС.

/БЗ/

Свързани новини

07.08.2025 09:55

Западни издания коментират готовността на Тръмп да се срещне с Путин и Зеленски

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е "отворен за среща" както с президента на Русия Владимир Путин, така и с президента на Украйна Володимир Зеленски. Левит уточни, че "руснаците са изявили желание за среща" с американския държавен глава.

