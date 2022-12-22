Дмитрий Рогозин е пострадал при обстрел в Донецк, а един човек е загинал, съобщи руски депутат

Бившият руски вицепремиер Дмитрий Рогозин е бил ранен при обстрел от украинските сили срещу град Донецк в Източна Украйна, а един човек е загинал, предадоха ТАСС и Ройтерс.

Съобщено беше, че при обстрела срещу хотел в околностите на Донецк е пострадал и министър-председателят на самопровъзгласилата се Донецка народна република Виталий Хоценко.

Руският депутат Алексей Журавльов, който е бил на мястото, каза, че при обстрела е бил убит един човек, а Рогозин и Хоценко са били ранени.

В момента Рогозин ръководи група военни съветници „Царски вълци“. По-рано той оглавяваше руската космическа агенция.

Рогозин е бил приет в болница, след като е пострадал при обстрела, но няма опасност за живота му. Ранени са били и придружаващи го хора. Според информацията животът на Хоценко също не е в опасност.