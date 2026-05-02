Честванията за годишнината от Априлското въстание в Панагюрище приключиха с всенародно поклонение и 3D мапинг шоу

Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова
Мапинг шоу под надслов „Свободата не мълчи“ беше кулминацията на честванията за 150-ата годишнина от Априлското въстание в Панагюрище. Снимка: кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова
Панагюрище,  
02.05.2026 23:09
 (БТА)
Честванията по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание в Панагюрище приключиха с 3D мапинг шоу под надслов „Свободата не мълчи“ и концерти.

По-рано днес се състояха военно-историческият фестивал "Живата история" и всенародно поклонение. Открита бе и обновената Алея на свободата в местност Оборище.

Вчера програмата включваше литийно шествие, панихида, откриване на аудио-визуалната инсталация "Панагюрище 1876 г. - светиня на националния дух!" и тържествена проверка-заря, в която се включи президентът Илияна Йотова.

Програмата започна на 30 април с организираната от БТА конференция на тема "150 години от Априлското въстание - 1876 г."

