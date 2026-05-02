Cirque du Soleil през очите на публиката в София: Това е пиршество за сетивата

„Невероятно качество“, „много артистизъм“ и „високопрофесионална акробатика“. Така публиката реагира пред камерата на БТА, след като гледа Ovo на Cirque du Soleil. Световноизвестната канадска трупа гостува у нас със седем представления – от 30 април до 3 май в зала „Арена 8888 София“.

ТОВА НЕ Е ЦИРК

„Това не е типичен цирк“, е един от най-често повтаряните коментари: „Не бих го нарекла цирк. Това е пиршество за всички сетива – със страхотни цветове, страхотни акробатични номера. Все още не мога да асимилирам какво съм видяла“.

Това разграничение не е случайно. За много от зрителите Ovo се преживява като нещо различно от детския спомен за цирка – онзи с животните, с ясните номера, с очакваната структура: „Различно е от цирка, който сме гледали като деца, затова ми харесва. Това е един много съвременен цирк с много съвременен подход няма ги животните, акцентът е върху акробатиката и цялостното преживяване“.

Тази трансформация на жанра е призната за една от причините за успеха на спектакъла в световен мащаб. Cirque du Soleil отдавна е изместил фокуса от номера към цялостна сценична вселена, в която музика, движение и визуалност работят като едно, посочва критиката.

СЕМЕЙСТВОТО КАТО ПУБЛИКА

Прави впечатление, че Ovo рядко се гледа самостоятелно, защото „това е спектакъл, който събира“.

„Тук съм с цялото си семейство и съм невероятно впечатлен“, казва баща, дошъл с децата. Друго семейство пристига от Силистра „специално за този празник“, а по думите на майката синът ѝ е „на осмото небе от щастие“.

„Забавлявам се и се връщам към детството“, казва друга зрителка. В това според нея се крие най-силният ефект на представлението – не толкова в акробатиката, колкото в способността му да създава общо преживяване – между поколенията, между родители и деца, между памет и настояще.

За част от публиката това не е първа среща с Cirque du Soleil: „Не съм за първи път. Голям почитател съм и всеки път, когато идват, гледам да ги посетя. Всеки път виждам нещо ново и различно, с нова програма и страхотно преживяване“, казват хората.

По думите им тук вече не става дума само за изненада, а за ритуал и за доверие към бранд, който обещава определено качество и го изпълнява.

Международните наблюдения потвърждават това – спектакълът е известен със своята висока продукционна стойност, прецизност и визуално въздействие, комбиниращи акробатика, танц и музика в едно цялостно преживяване.

ЕЗИКЪТ НА ВЪЗХИЩЕНИЕТО

Ако трябва да се обобщи реакцията на публиката в една дума, тя би била възхищение. „Уникално представление, голям синхрон, уникални акробати“, „Впечатляващо изпълнение и костюми, със супер музика и обстановка“, „Красива и емоционална хореография и много сърдечност“, са част от коментарите.

„Това е език, който рядко се среща в изкуството – по-непосредствен, по-физически, почти телесен. Затова зрителите не анализират, а реагират“, пише световната преса.

Ovo не разчита на сложен сюжет. Неговата сила е в синтеза. Акробатика, музика, костюми, светлина – всичко работи заедно, за да създаде усещане. „Голям подарък е за публиката да види нещо такова“, казват хората: „Много приятно, много живо, много радващо за децата. Като цяло, чудесно представление“.

Както писа БТА, Cirque du Soleil се върна у нас след деветгодишно отсъствие, по покана на „БГ саунд стейдж“. Ovo, яйце на португалски, е спектакъл за непрекъснатото раждане на свят, в който насекомите са хора, а хората – акробатични хибриди между тяло и мит. Светът е цветен, хипнотичен, пулсиращ. Една екосистема, в която всичко е движение.

