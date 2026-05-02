Пари Сен Жермен направи равенство с Лориен без голяма част от титулярите си, Монако надви Метц и се изкачи на шестото място в Лига 1

Пари Сен Жермен даде почивка на голяма част от титулярите си и стигна до равенство 2:2 срещу Лориен в мач от 32-ия кръг на френското първенство по футбол. Столичани няма да бъдат шампиони три кръга преди края, но все още водят със седем точки на Ланс в класирането на Лига 1.

Пари Сен Жермен е съсредоточен изцяло върху полуфиналите в Шампионската лига по футбол, където има гол преднина срещу Байерн Мюнхен преди реванша в Германия.

Днес Пари Сен Жермен повеждаше на два пъти в резултата, след като Ибрахим Мбайе и Уарен Заир-Емери бяха точни в двете полувремена. Пабло Пажис обаче върна първия гол, а Айегун Тосен оформи крайното 2:2 само 12 минути преди края на редовното време.

Лориен е девети в класирането и доиграва сезона без шансове за европейски футбол.

Монако пък спечели с 2:1 срещу Метц с голове на Фоларин Балогун и Ансу Фати, за да измести Марсилия от шестото място и квотата за Лигата на конференциите. Метц е последен с 16 точки и през следващия сезон ще играе във втора дивизия.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 32-ия кръг на Лига 1: Метц - Монако - 1:2 Пари Сен Жермен - Лориен - 2:2 Нант - Марсилия - 3:0 по-късно днес: Ница - Ланс в неделя: Лил - Льо Авър Оксер - Анже Париж ФК - Брест Страсбург - Тулуза Лион - Рен Пари Сен Жермен води в класирането с 70 точки. Следват Ланс с 63, Лион и Лил с по 57, Рен с 56, Монако с 54, Марсилия с 53 и други.