ОБНОВЕНА Атлетико Мадрид спечели гостуването си на Валенсия в Примера дивисион

Асен Даскалов
AP Photo/Jose Breton
Мадрид,  
02.05.2026 19:28 | ОБНОВЕНА 02.05.2026 22:45
 (БТА)

Атлетико Мадрид се наложи с 2:0 над домакина Валенсия в среща от 34-ия кръг на Примера дивисион. Дебютантите в състава на столичани Икер Луке и Мигел Кубо се разписаха съответно в 74-ата и 82-ата минута, за да осигурят втори пореден успех в първенството за водения от Диего Симеоне състав.

Следващата седмица Атлетико гостува на Арсенал във втори полуфинален мач в Шампионската лига, след като двата отбора направиха равенство 1:1 в първия двубоя, игран в испанската столица.

Мадридчани са на четвърто място в класирането в първенството с 63 точки, докато Валенсия е в следата на таблицата с 39 пункта.

В друга среща от кръга Атлетик Билбао победи с 4:2 като гост Алавес, след като изоставаше с 0:1 и 1:2. С два гола за победителите се отличи Нико Уилямс, а футболистите на Атлетик играха с екипи с фамилните имена на техните майки в чест на деня на майката в Испания. Треньорът на "червено-белите" Ернесто Валверде има 500 мача начело на отбора, който има 44 точки и има шансове за класиране в евротурнирите догодина.

По-късно днес лидерът в класирането Барселона гостува на Осасуна. 

 

Срещи от 34-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Виляреал - Леванте            5:1
Валенсия - Атлетико Мадрид    0:2
Алавес - Атлетик Билбао       2:4

 по-късно днес:
Осасуна - Барселона

от петък:
Жирона - Майорка  - 0:1

в неделя:
Селта Виго - Елче
Хетафе - Райо Валекано
Бетис - Овиедо
Еспаньол - Реал Мадрид

в понеделник:
Севиля - Реал Сосиедад 
 
Начело в подреждането в Ла Лига е Барселона с 85 точки, 
пред Реал Мадрид със 74, Виляреал с 68, Атлетико Мадрид с 63 и Бетис с 50. 
Следват Хетафе, Селта Виго и Атлетик Билбао с по 44, Реал Сосиедад с 43 и други.

