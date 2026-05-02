Атлетико Мадрид спечели гостуването си на Валенсия в Примера дивисион

Атлетико Мадрид се наложи с 2:0 над домакина Валенсия в среща от 34-ия кръг на Примера дивисион. Дебютантите в състава на столичани Икер Луке и Мигел Кубо се разписаха съответно в 74-ата и 82-ата минута, за да осигурят втори пореден успех в първенството за водения от Диего Симеоне състав.

Следващата седмица Атлетико гостува на Арсенал във втори полуфинален мач в Шампионската лига, след като двата отбора направиха равенство 1:1 в първия двубоя, игран в испанската столица.

Мадридчани са на четвърто място в класирането в първенството с 63 точки, докато Валенсия е в следата на таблицата с 39 пункта.

В друга среща от кръга Атлетик Билбао победи с 4:2 като гост Алавес, след като изоставаше с 0:1 и 1:2. С два гола за победителите се отличи Нико Уилямс, а футболистите на Атлетик играха с екипи с фамилните имена на техните майки в чест на деня на майката в Испания. Треньорът на "червено-белите" Ернесто Валверде има 500 мача начело на отбора, който има 44 точки и има шансове за класиране в евротурнирите догодина.

По-късно днес лидерът в класирането Барселона гостува на Осасуна.

Срещи от 34-ия кръг на футболното първенство на Испания: Виляреал - Леванте 5:1 Валенсия - Атлетико Мадрид 0:2

Алавес - Атлетик Билбао 2:4



по-късно днес: Осасуна - Барселона от петък: Жирона - Майорка - 0:1 в неделя: Селта Виго - Елче Хетафе - Райо Валекано Бетис - Овиедо Еспаньол - Реал Мадрид в понеделник: Севиля - Реал Сосиедад Начело в подреждането в Ла Лига е Барселона с 85 точки, пред Реал Мадрид със 74, Виляреал с 68, Атлетико Мадрид с 63 и Бетис с 50. Следват Хетафе, Селта Виго и Атлетик Билбао с по 44, Реал Сосиедад с 43 и други.