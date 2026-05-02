Шампионите сме за трета поредна година с различен състав и това е изключително ценно, категоричен е наставникът на волейболния Левски София Николай Желязков

Изказвания след четвъртия мач от финалната серия в мъжкия шампионат по волейбол между Нефтохимик 2010 Левски София - 2:3:

Николай Желязков (треньор на Левски):

"Един финал винаги е много тежък и емоционален, нервен, но и с много обрати. Бяхме близо във втория гейм да го затворим, но не успяхме. Нефтохимик даде всичко от себе си. След 2:1 за домакините започнахме да играем по-спокойно и по-добре. Това даде резултат и успяхме да бъде ефективни от този момент нататък. В петия гейм бяхме концентрирани и играхме волейбол, с който спечелихме титлата.

Щастлив съм, че опровергахме всички. Трета поредна година сме шампиони с различен състав. Това е нещо изключително ценно. Ние във втората среща заложихме на едно 16-годишно дете и това е бъдещето на волейбола. Израстването е голямо и това ще се покаже във времето.

Тази година титлата е спечелена от отбора на Левски. Ако има някой, който да бъде отличен, това е Тодор Скримов, но работата на абсолютно всички в клуба е много добра."