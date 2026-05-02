Можехме да бъдем по-разумни заяви треньорът на волейболния Нефтохиммик 2010 Иван Станев

Изказвания след четвъртия мач от финалната серия в мъжкия шампионат по волейбол между Нефтохимик 2010 Левски София - 2:3:

Иван Станев (треньор на Нефтохимик 2010)

"Поздравления за Левски. Получи се стойностен двубой, с обрати и от двете страни. В тайбрека и в четвъртия гейм. Те взеха правилните решения. Ние можехме да бъдем по-разумни и да не допускаме толкова грешки. Тогава нещата можеха да се развият по друг начин. Ние сме с високо вдигнати глави. Благодарност към хората, които бяха днес с нас в залата.

Разочарованието е че, не играхме пети мач. Сезонът за Нефтохимик е успешен. Никой не може да каже каквото и да е негативно за момчетата. Благодарност към всички тях. Те преминаха през много тежки моменти. Нефтохимик направи страхотен сезон.

Желанието ми е да продължа тук, но ще има разговори с ръководството на клуба. Работи се за следващата година".