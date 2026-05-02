Хулио Веласкес: "Отговорни за това представяне са футболистите, а за мен е огромна гордост да съм техен треньор"

Ивайло Георгиев
На стадион „Георги Аспарухов“ се игра футболната среща от 32-ия кръг на efbet Лига между отборите на „Левски“ и „ЦСКА 1948“. „Левски“ победи „ЦСКА 1948“ като домакин и спечели 27-ата си титла във футболното първенство на България. На снимката: старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес.Снимка: Никола Узунов/БТА (ПК)
София,  
02.05.2026 21:44
 (БТА)

Футболистите на Левски са отговорни за силния сезон и старши треньорът Хулио Веласкес изрази благодарностите си към тях. Днес "сините" спечелиха с 1:0 срещу ЦСКА 1948 и станаха шампиони в българското първенство за 27-и път

"Изключително благодарен съм на футболистите и на всички фенове. Огромна благодарност към целия щаб и всички служители на клуба. Щастлив съм за всички, които изброих, както и за моето семейство", каза Веласкес.  

"Този клуб не е печелил шампионата от 17 години и в никакъв случай не бе лесно. Трябваше да се справяме добре с всичко. Отговорни за това представяне са футболистите, а за мен е огромна гордост да съм техен треньор. Само мога да им кажа благодаря, благодаря и благодаря", добави той.  

02.05.2026 22:15

Левски спечели благодарение на футболистите, треньорите, ръководството и най-вече на 12-ия си играч - феновете, заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров

Левски спечели благодарение на футболистите, треньорите, ръководството и най-вече на 12-ия си играч - феновете, заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров. Днес "сините" спечелиха с 1:0 срещу ЦСКА 1948 и заслужи 27-ата си титла.

